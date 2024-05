Uomini e donne, Ida esasperata dai suoi corteggiatori non si presenta in studio

Ennesimo faccia a faccia tra Ida Platano e Mario Cusitore. Il motivo è sempre lo stesso, la tronista cerca verità e chiede che la donna di cui si parla venga chiamata in studio per un confronto ma il campano tiene il punto.

"O mi credi o non mi credi. Mi sono innamorato della persona sbagliata", dichara Mario che addirittura si dice stanco della situazione. Parole che portano Ida ad una reazione di forza e decide di non presentarsi in studio e lascia un video sfogo che viene trasmesso in puntata: "Non so più che dire a Mario, gli ho creduto dal giorno uno nonostante segnalazioni, ragazze e tutto - dichiara Ida - Quando mi doveva dimostrare l’ultima cosa… Quella frase non l’ho accettata",

I corteggiatori vengono quindi rimproverati per aver portato all'esasperazione la tronista. "La tua parola non vale proprio un ca**o di niente" ha tuonato Tina contro Mario e anche Gemma Galgani interviene duramente contro i due campani:"Vergognosi tutti e due (…) Ma ci pensate come sta? Come avete potuto?". Maria De Filippi è dovuta intervenire, ponendo di fatto fine alla questione (almeno momentaneamente): "Vi faccio uscire, è inutile che stiate qua".