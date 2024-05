Uomini e donne, Ida e il bilancio sul suo trono: "È terminato diversamente da come l’avevo immaginato"

Nel mentre andava in onda la puntata di Uomini e donne dove Ida Platano aveva il suo (ennesimo) faccia a faccia con Mario Cusitore, la tronista condivideva sui social quello che è stato poi il bilancio del suo percorso a Uomini e donne.

"All’inizio non ero pronta - racconta la bresciana - poi piano piano anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi sono riuscita a ritrovarmi, e ringrazio indistintamente tutti quelli che sono scesi per me. Le cose stavano iniziando a cambiare per me, iniziavo a sentirmi più libera e felice nel conoscerli e nel farmi conoscere sempre di più. Libera ed emozionata di vivermi qualsiasi cosa".

Nessun rimpianto ma forse l'amarezza di un finale tutt'altro che felice: Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili. Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita".

Nelle sue parole traspare molta diplomazia anche se, nei giorni scorsi, aveva tutta una serie di stories sui social alquanto pungenti che sembravano essere un chiaro riferimento al suo ex corteggiatore.