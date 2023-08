Uomini e donne, Ida Platano furiosa sui social: "Orgogliosa di essere una shampista"

Se l'amore va a gonfie vele e i rumors di possibili crisi in corso con il suo giovane imprenditore sono stati messi a tacere, i commenti velenosi si spostano ora sulla sua professione. L'ex dama del Trono over Ida Platano, si è trovata nuovamente a parare gli attacchi ricevuti sui social.

Nelle scorse ore, la bresciana d'adozione si è trovata infatti a rispondere a chi le ha dato della shampista.

"Innanzitutto mi faccio una risata - spiega l'ex dama sui social - perché non sa scrivere shampista, proprio per niente. Se vuole glielo faccio io lo shampoo. E poi sono fiera di fare ancora tutt’oggi ai miei clienti gli shampoo. Amo fare la parrucchiera, perché è il mio pane quotidiano. Quindi a me non ha offeso per niente. Se vuole lo sparo io, con un po’ d’acqua però. Ma che gente, davvero. Con un po’ d’acqua gli faccio uno shampoo magari si rilassa...".

E ancora: "Non mi rovina niente nessuno. Questi commenti li faccio vedere perché come metto la faccia io, ce la mette chi scrive e metto nome e cognome, non me ne frega niente. Che dire, ridiamo".

L'ex dama guarda avanti e si gode il momento d'oro, tra una vacanza e l'altra, con il suo fidanzato.