Uomini e donne, addio glaciale tra Ida e Riccardo: cos'è successo in puntata

Un confronto accesissimo dove non sono mancati insulti ed offese. La ex compagna di Guarnieri torna in studio per mettere la parola fine ma l'epilogo è peggio delle aspettative

Un continuo rinfaccio, un'aggressività nelle parole che hanno zittito il pubblico. Parole che hanno portato persino Queen Mary ad intervenire. L'ultimo (o così pare) confronto in studio tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano è stato davvero il peggiore tra i due.

"Come può lei in questo momento non portare rabbia?" Maria De FIlippi cerca di far ragione Guarnieri ma non c'è verso, il cavaliere del Trono over è irremovibile e rifiuta qualsiasi tipo d'approccio "civile" da parte della sua ex.

Ida, dal canto suo, portando la sua versione dei fatti, spiega come la restituzione dell'anello fosse in realtà un modo per avere una sua reazione, aspettative che sono state annullate da Riccardo che tra un rinfaccio e l'altro dichiara: "Più lontano mi stai, meglio è".

E il finale è ancora peggio, nonostante tutti (Gianni Sperti in primis) provino a farlo ragionare, lui non sente ragioni e rifiuta anche un abbraccio, una stretta di mano per un commiato civile: "Ad ogni azione corrisponde una reazione", sottolinea Guarnieri.