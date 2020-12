Uomini e donne, Ida restituisce l'anello a Riccardo: volano parole pesanti

Era stato il simbolo del loro amore travagliato, nato sotto i riflettori, ora la Platano non ne vuole più sapere e glielo fa riavere con una lettera dove puntualizza come la sua vita vada avanti anche senza di lui

Da un mesetto è tornato a far parte del parterre maschile del Trono over dopo la fine della sua relazione con Ida Platano, relazione nata propio nelle studio di Uomini e donne. Sino a questo momento Ida non si era espressa sulla cosa poi, qualcosa è scattato tanto che nell'ultima puntata ha fatto un gesto eclatante: ha restituito l'anello che Riccardo Guarnieri le aveva dato proprio in studio chiedendole la mano.

Uomini e donne, Ida restituisce l'anello a Riccardo

Un gesto forse estemporaneo, visto che i due hanno interrotto i loro rapporti da mesi, ma che ha fatto molto rumore. "Ha passato più tempo nello scatolino che al dito questo anello" ha dichiarato Guarnieri sottolineando il suo disappunto relativamente al fatto che la sua ex compagna non abbia voluto metterci la faccia.

Ida fa avere l'anello a Riccardo e gli allega una lettera dove sottolinea: "Tranquillo la mia vita va avanti lo stesso".

Inevitabili i rumors in studio, in particolare Tina definisce "ridicolo" il gesto compiuto da Ida. Nonostante i due abbiano chiuso il "fantasma" della loro storia continua ad aleggiare nello studio di Uomini e donne.