Uomini e donne, Ida e Riccardo si sentono già mesi: l'indiscrezione è una bomba

Che il ritorno nel parterre maschile del Trono over, a pochi mesi da quello di Ida, fosse risultato poco chiaro è oramai risaputo ma che addirittura ci fosse della premeditazione a scopo di business...É quanto è emerge da un'indiscrezione lanciata sui social da Amedeo Venza il quale sostiene che i due ex innamorati si sentano da mesi: "Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale riavvicinamento - scrive Venza - fin quando lui ha deciso di ripresentarsi in trasmissione con la farsa di rimettersi in gioco".

In realtà il suo ritorno sarebbe semplicemente legato al business: "'intento (di Riccardo) è ben preciso! Ritornare con Ida e riprendere il business che avevano lasciato".

Difficile pensare che siano delle sparate dal momento che i due "giocano" spesso in studio, tra un ballo ed una chiacchiera, ed entrambi non portano avanti alcuna altra frequentazione. Il tempo darà le risposte.