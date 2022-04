Uomini e donne, Maria De Filippi "difende" Ida e Riccardo dagli attacchi di Tina

Qualcosa era già trapelato dalle anticipazioni della registrazione dell'ultima puntata di Uomini e donne, Ida e Riccardo continuano ad essere oggetto di dibattito per i loro atteggiamenti equivoci. Questa strana complicità mostrata in studio, il fatto che ballino spesso insieme e si fermino spesso a parlare insieme non sono certo passatoiinosservati. Tutto questo, unito al fatto che i due non riescano ad andare avanti se non con frequentazioni che risultano poi essere prive di fondamento.

Atteggiamento duramente contestato da Tina Cipollari che in studio dichiara: "Finalmente è finita questa pagliacciata". Attacco che fa seguito ad una clip mostrata dalla padrona di casa, Maria De Filippi, che mostra i due ex innamorati molto complici. A sorpresa, queen Mary difende dama e cavaliere non vedendoci nulla di anomalo nel loro atteggiamento. "La loro storia è finita per incompatibilità caratteriale non perchè non si piacciano" sottolinea De Filippi cercando di far ragionare Tina: "Sono due che hanno vissuto qualcosa di forte e profondo - spiega - un po' come tu rivedessi il padre dei tuoi figli...".

Ma nonostante l'intervento della padrona di casa Tina non molla la presa e continua a sostenere che i due stiano solo giocando, che siano interessati l'uno dell'altra e che potrebbero quindi tornare a frequentarsi anzichè "perdere tempo" nel cercare l'anima gemella.