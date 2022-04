Uomini e donne, Ida e Riccardo di nuovo vicini? Tina li bacchetta

Quella che sembrava una storia conclusa, in malo modo peraltro, ora potrebbe regalarci qualche effetto sorpresa. Il ritorno nel parterre maschile di Riccardo Guarnieri (per la terza volta dopo la parentesi con Roberta Di Padua) ha riacceso le speranze dei romantici della coppia formata da Ida e Riccardo e, i due diretti interessati non sembrano fare nulla per smorzare la querelle.

Secondo le anticipazioni uscite sul web, relative all'ultima registrazione del programma, i riflettori sarebbero tornati sui due ex innamorati. Riccardo sarebbe parso confuso dopo una lunga chiacchierata con Ida e davanti all'interesse mostrato dalla dama Gloria, si sarebbe preso del tempo. Atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Tina che non vede di buon occhio Ida e Riccardo.

Ci sono margini di ripresa tra i due o stanno solo giocando?