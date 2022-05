Uomini e donne, Ida e Riccardo: un fascio di rose dopo il "vaffa" della dama

Un fascio di rose rosse dopo una puntata carica di tensioni in cui la dama ha mandato a quel paese l'ex compagno che, a detta sua, continua a non rispondere alle sue "prove di riavvicinamento" ma al tempo stesso non la lascia andare. É quanto accaduto nella puntata andata in onda mercoledì 25 maggio a Uomini e donne. Durante la sfilata dal tema "Nell'arte della seduzione non ho rivali", Riccardo Guarnieri si è presentato in passerella con un mazzo di fiori che ha consegnato alla sua ex.

Nonostante la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sia finita oramai due anni fa, tra i due sembra esserci ancora molto di irrisolto. Il ritorno in studio del cavaliere, subito dopo quello della sua ex compagna, è stato spesso al centro del dibattito. Un ballo, una carezza, un'intesa mai sopita che ha fatto da deterrente alle frequentazioni che ne sono conseguite, sia per uno che per l'altra.

"Il vaffa" di Ida

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un momento di commozione di Riccardo Guarnieri che, ascoltando quella che era la canzone sua e di Ida, ha rivissuto dentro di sè i momenti belli con la compagna. Alle lacrime di Riccardo, Ida ha risposto con un ballo dove ha sussurato all'orecchio del cavaliere: “Non è mai troppo tardi”, parole che sono cadute nel vuoto e visto il tentennamento di Riccardo hanno portato all'esasperazione della bresciana che l'ha letteralmente mandato a quel paese. "Mi stai portando a dirti una cosa, non è possibile che non dai una risposta - ha dichiarato Ida in preda alla collera - Rispondi! Io una risposta te l’ho data!“. Ad un certo punto la dama si è alzata ed uscita dallo studio mandando a fan**lo il suo ex.

Il cavaliere decide di seguirla e la discussione continua nel dietro le quinte: “Riccardo per favore, mi hai al limite restano lì per un quarto d’ora - ha sottolineato Ida - Con te non ho mai usato queste parole, non ti ho mai detto questa parolaccia. Giri intorno alle cose e poi qual è il succo? La verità è che non hai le pa**e! Non le hai! Basta parlare! A cosa serve ora?”.

Riusciranno mai a trovare un modo per tornare a viversi senza farsi del male?