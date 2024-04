Uomini e donne, clamoroso: Ida rimane senza corteggiatori

Mentre tutti sono rimasti interdetti davanti all'ennesima segnalazione su Mario, arrivano altri pesanti retroscena dalle ultime registrazioni del programma, e il percorso di Ida Platano come tronista sembra essere giunto alla fine.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la segnalazione su Mario sarebbe vera, e confermata dai diretti interessati, anche se il campano e la ragazza con la quale è stato avvistato hanno precisato di non aver fatto nulla. Parole che hanno portato Ida alla chiusura definitiva con il campano ma il vero colpo di scena arriva da Pierpaolo, il rivale, il quale entra in studio come una furia dicendo di essere stato preso in giro. Ha accusato di Ida di essere stata appresso ad uno come Mario dando meno spazio a lui che invece si è sempre comportato bene e di aver voluto passare il messaggio di quella sensibile che cercava certezze.

Non solo, ha aggiunto di non voler fare la ruota di scorta e che se Ida l'avesse scelto in quell'istante lui le avrebbe detto di no. A quel punto ha lasciato lo studio e dietro di lui anche Ida che se n'è andata in lacrime.

Al momento non si sa se quella sarà l'ultima volta di Ida sul trono ma, data la situazione, il destino della tronista sembra già scritto.