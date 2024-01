"Uomini & donne - Ieri e oggi", il ritratto: chi è Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza ha 40 anni, è originario di Salerno, una laurea in Economia in tasca e un'azienda che si occupa di addobbi per floreali per eventi di cui è titolare.

Il suo arrivo a Uomini e donne risale a 2021 scorso anno quando è arrivato in studio per conoscere Ida Platano, dama reduce dalla lunga e travagliata storia con Riccardo Maria Guarnieri. La loro conoscenza, in prima battuta, ha vita breve. Dopo poche settimane di frequentazione i due decidono infatti di percorrere strade diverse.

Il giovane cavaliere mostra un certo interesse per Federica Aversano, corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri ma anche per Roberta Di Padua, dama del Trono over. L'interesse per la dama di Cassino è ricambiato e tra i due c'è qualche uscita poi interrotta da un ritorno di fiamma con Ida Platano. Questo brusco stop farà crescere una sorta di risentimento da parte di Roberta nei confronti di Ida poichè convinta che la scelta di riallacciare i rapporti con la bresciana non fosse per reale interesse.

Ida e Alessandro, nonostante le discussioni continue, decidono di lasciare lo studio insieme e di viversi nella vita di tutti i giorni. La loro storia è seguitissima sui social. I due postano spesso foto di viaggi e cene romantiche. Da Parigi a New York, dove Vicinanza decide di festeggiare il suo 40esimo compleanno, passando per Miami e per la Costiera Amalfitana dove vive e lavora il giovane cavaliere.

Dopo 11 mesi però la storia finisce e d'improvviso i due si trovano nello studio di Uomini e donne, Ida come tronista e lui (nuovamente) come cavaliere del Trono over. Il loro incontro non è così soft: accuse, frecciatine con continui rimandi al passato. In tutto questo però Alessandro trova il modo per ricominaciare.

Il salernitano decide di rimettersi in pista e la prima a "cadere" nella sua rete è Roberta Di Padua. La scusa è quella di riprendere quella frequentazione interrotta in passato a favore di Ida. I due sembrano fare sul serio ma quando la dama di Cassino mette dei paletti, tipo la richiesta dell'esclusiva, Alessandro tentenna perchè non vuole precludersi alcuna occasione. In realtà, già prima di arrivare in studio aveva dichiarato di provare interesse nei confronti di Cristina Tenuta, dama del Trono over, che però non sembrava particolarmente interessata al campano.

A ridosso della pausa natalizia però qualcosa si sblocca e la dama platinata (che da sempre ha un debole per Armando Incarnato) decide di dargli una possibilità e dalle segnalazioni trapelate sul web sembra che i due facciano sul serio. Durante le vacanze di Natale infatti sono stati più volte pizzicati in giro per la Costiera, in atteggiamenti intimi...sta nascendo qualcosa tra i due?