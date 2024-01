"Uomini & donne - Ieri e oggi", il ritratto: chi è Alessio Pili Stella

Per essere una new entry nel programma ha al suo attivo una serie di frequentazioni degne di un vetererano. Alessio Pili Stella è tra i volti nuovi di Uomini e donne. Ha 45 anni, viene da Torino, e siede nel parterre maschile del Trono over. Non ha matrimoni alle spalle nè figli, è un procuratore sportivo, alla ricerca di stabilità.

La prima dama alla quale si è avvicinato è stata Barbara De Santi ma la frequentazione si è esaurita in fretta, qualche messaggio, qualche uscita ma tra i due si sono create delle incomprensioni che hanno portato i due a prendere strade diverse. Nonostante questo, tra i due è rimasto un buon rapporto.

Dopo Barbara è stata poi la volta di Cristina, la bionda platinata che ha stregato Alessandro Vicinanza ma anche qui, nulla di fatto. L'ultima e più tormentata è stata indubbiamente la relazione con la pugliese Claudia Lenti. I due sono stati spesso a centro studio a raccontare di incontri più o meno passionali ma anche di tante divergenze che li hanno portati al definitivo allontamento. Una separazione fisiologica ma difficile da accettare da entrambi