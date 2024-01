"Uomini & donne - Ieri e oggi", il ritratto: chi è Gemma Galgani

Nessuno dopo di lei è resistito così a lungo nel salottino Mediaset. Gemma Galgani ha tagliato il traguardo dei 14 anni di presenze nel parterre femminile del Trono over diventando LA dama per eccellenza. Il fatto che non abbia ancora trovato l'amore, nonostante le innumerevoli relazioni intrecciate, ha messo in discussione il suo fine. In molti hanno infatti ipotizzato che Gemma fosse più interessata al personaggio che all'amore ma lei non molla.

Gemma Galgani arriva da Torino e il prossimo 19 gennaio festeggerà 74 anni. Ha trascorso la sua vita al Teatro Alfieri, lavoro che le ha permesso di conoscere grandi attori e si vocifera abbia avuto un filrt con Walter Chiari. Si è sposata giovanissima con Francesco D’Acqui, figlio di un armatore torinese. Il matrimonio durò solo pochi mesi ma il divorzio arrivò dopo 20 anni.

Arrivata a Uomini e donne alla ricerca dell'amore, ha conosciuto Ennio Zingarelli; lui brillante dentista, lei direttrice di sala del Teatro Alfieri. Ennio corteggiò la dama per ben cinque mesi, per poi chiederle di lasciare il programma insieme. Tempo pochi mesi, la coppia annunciò il fidanzamento ufficiale, venne quindi organizzato un party esclusivo ma di lì a poco la storia naufragò. Ennio abbandonò la dama ad un passo dall’altare e Gemma tornò a sedere nel parterre femminile, alla ricerca dell'amore. Il capitolo più avvincente ma al tempo stesso chiacchierato della vita di Gemma fu quello di Giorgio Manetti.

La loro frequentazione iniziò nel 2015. Lui, molto più giovane di lei, arrivò a Uomini e donne per cercare l'amore e ben presto notò nel parterre Gemma. La cercò fuori dal programma e il loro primo incontro fu a Genova. Gemma perse letterarlmente la testa e iniziò a cambiare anche a livello fisico, a curarsi maggiormente e questo alimentò le chiacchiere in studio. La loro relazione e i resoconti della loro intimità fecero impennare gli ascolti ma la crescente popolarità di Manetti e le decine di donne pronte a scendere per lui misero in crisi il rapporto. Gemma lo voleva tutto per sè ma lui non aveva alcuna intenzione di precludersi alcuna conoscenza.

Gemma provò a dargli tempo ma se per lei c'era amore, per lui era più una questione di attrazione. A sorpresa, dopo un anno, Giorgio chiese a Gemma di lasciare la trasmissione insieme ma lei rifiutò: “Senza amore non lascio il programma". Non fu però questo l'ultimo atto. La fine della relazione arrivò il 4 settembre 2015 quando Gemma lasciò Giorgio, accusandolo di non averle dedicato attenzioni e di non essere andato a trovarla in ospedale nel suo breve ricovero. Segue un periodo di alti e bassi fino a quando, due anni più tardi, Giorgio decide di lasciare il programma.

Dopo Giorgio, Gemma si lanciò in una serie di relazioni che non decollarono. In studio arriva Marco Firpo, lunghi capelli biondi e un'anima libera. Tra i due c'è grande feeling ma le incompatibilità caratteriali li portano alla rottura. Il passato recente racconta di una Gemma dall'innamoramento facile. Lei cerca il cavaliere in sella ad un cavallo bianco, come nelle favole, ma spesso trova uomini che la corteggiano più per la fama che per l'interesse. Le ultime due relazioni, una più platonica dell'altra, hanno tenuto banco in studio sino alle ultime puntate del 2023 ma l'epilogo è sempre stato lo stesso: Gemma cerca l'amore, quello vero, si strugge, ma dall'altra parte non c'è tutto questo interesse.