"Uomini & donne - Ieri e oggi", il ritratto: chi è Roberta Di Padua

La sua storia a Uomini e donne inizia nel 2018. Roberta di Padua ha 41anni, vive a Cassino, in provincia di Frosinone, ed è mamma di Alex, figlio nato sette anni fa dalla relazione con Giuseppe D'Aguanno, fratello del tronista Federico D'Aguanno. Prima di Uomini e donne, Roberta Di Padua è stata assistente di un personaggio politico di rilievo come Mario Abbruzzese, suo conterraneo, già presidente del consiglio regionale del Lazio e tra i massimi esponenti di Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi.

Il suo percorso a Uomini e donne l'ha vista spesso al centro di dibattiti e querelle per le sue relazioni nate nel Trono over ma anche per il suo temperamento.

La sua prima frequentazione tra gli Over è stata quella con l’attore e personal trainer Gianluca Scuotto. Frequentazione partita a mille e poi chiusa bruscamente nonostante il cavaliere avesse prima mostrato interesse per un'altra dama (Cristina Incorvaia) e poi avesse provato in tutti i modi a riallacciare (invano) i rapporti con la dama di Cassino. Chiusa questa prima frequentazione, è stata la volta di Sebastiano Mignosa, cavaliere che ha mostrato interesse nei confronti di Roberta Di Padua mentre stava già frequentando un'altra dama. Anche qui non c'è stato un lieto fine e Roberta Di Padua si lanciata in un'altra conoscenza, quella con un altro cavaliere storico del programma, Armando Incarnato.

Il suo tallone d'Achille è stato però Riccardo Maria Guarneri, cavaliere a lungo legato con Ida Platano, "rivale" storica di Roberta Di Padua. Nonostante Roberta e Riccardo siano usciti insieme dal programma, la storia ha avuto vita breve. In molti avevano anche sospettato che tra i due ci fosse una sorta di accordo finalizzato ad aumentare i followers, visto che come coppia "funzionavano" di più. Accuse mosse anche dallo stesso cavaliere nei confronti della dama.

Chiusa questa parentesi, Roberta è poi rientrata nel parterre femminile e ha avuto varie frequentazioni, quella più longeva è stata con il palestrato campano Michele Dentice ma anche qui non c'è stato l'happy end.

Il percorso di Roberta Di Padua ha poi sconfinato nel Trono classico quando la dama ha prima messo gli occhi sul tronista pugliese Davide Donadei (con il quale ha avuto anche un flirt una volta conclusa la storia con Chiara Rabbi) e poi su Andrea Foriglio, corteggiatore della tronista Nicole Santinelli.

La storia più recente, dopo qualche frequentazione mordi e fuggi, racconta di una Roberta Di Padua vicina ad Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano. I due in realtà avevano avuto un primo contatto prima ancora che l'imprenditore salernitano decidesse di concentrarsi solo sulla parrucchiera bresciana (con la quale ha poi avuto una relazione di un anno). Una storia interrotta sul nascere e ripresa una volta che Vicinanza è tornato in studio dopo la rottura con l'oggi tronista Ida Platano.

Una frequentazione partita a mille con spa privata ed uscite ma messa in discussione nel momento in cui Alessandro Vicinanza ha deciso di aprirsi a nuove conoscenze, una su tutte quella con Cristina Tenuta.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni parlano di un abbandono del Trono over della dama di Cassino ma per scoprirlo, i telespettatori dovranno attendere la riprese della messa in onda delle puntate, subito dopo l'Epifania.