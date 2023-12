"Uomini & donne - Ieri e oggi", il ritratto: chi è Silvio Venturato

Il suo arrivo a Uomini e donne non risale ad anni fa ma in soli pochi mesi è riuscito a ritagliarsi un suo spazio nel Trono over diventando uno dei personaggi clou. Silvio Venturato è approdato nel salottino Mediaset per conoscere Gemma Galgani. Ha 72 anni, è originario di Novara anche se nell'ultimo periodo ha viaggiato molto trovando infine ospitalità a casa di un amico a Nettuno.

È vedovo e padre di due figlie di 45 e 43 anni. Ci tiene alla forma fisica e più in generale alla cura del proprio corpo. Attualmente è in pensione ed è alla ricerca di una compagna.

La prima fiamma nel Trono over è stata appunto Gemma Galgani. Tra i due c'è stata qualche uscita e i resoconti dei loro appuntamenti hanno sempre regalato emozioni. Silvio è infatti un uomo molto passionale e ha cercato fin da subito il contatto fisico con la storica dama. Nonostante Gemma sia una donna che tiene molto alla sfera sessuale, con Silvio l'approccio non è stato dei migliori. La torinese l'ha infatti accusato di essere poco romantico, atteggiamento che l'ha portata alla chiusura anche difronte ad un Silvio che si è presentato completamente nudo, coperto solo da un cuscino sulle parti intime.

La passione iniziale e il petting hanno quindi lasciato spazio a continue discussioni che hanno allontanato i due. Silvio e Gemma hanno quindi deciso di chiudere e per lui si sono presentate una serie di dame. Tra queste, Donatella (Di Giorgio) ha catturato il suo interesse. Tra i due è stato colpo di fulmine. Grande intesa e passione, con i racconti di uscite piccanti di un amore che sboccia in età matura.

Ma quando tutti si aspettavano un'uscita dal programma dei due, sono iniziati i problemi. La mancanza di "solidità" di Silvio e un futuro molto incerto, ha portato la toscana a fare un passo indietro e a chiudere la relazione.

È stata poi la volta di Gabriella (La Torre), ex dama tornata nel programma proprio per conoscere Silvio. Anche qui inizio focoso, con un "petting soft" svanito dopo un paio di appuntamenti. Ma Silvio non ha perso tempo e si è buttato su Sabrina. Frequentazione molto intesa ma finita dopo qualche appuntamento con la dama quasi interdetta dalla decisione del cavaliere perché non aveva dato alcun segno di voler chiudere con lei e addirittura, quando erano in camera, si era trovata il cavaliere nudo sotto le coperte. Episodio diventato poi epico.

In tutto questo c'è stato anche un ritorno "amichevole" con Gemma Galgani con la quale ha scambiato qualche bacio a stampo. Atteggiamento ambiguo e poco compreso persino dalla padrona di casa Maria De Filippi.