Uomini e donne, incidente per Alessandra Somensi: auto distrutta e l'altro conducente corre a sposarsi

Una foto con una targa in mano e una dida che recita: "Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili, sarò assente per un po'". Alessandra Somensi, scelta di Luca Daffrè (anche se la loro love story è finita ancor prima di cominciare) preoccupa i fans che per qualche ora sono rimasti con il fiato sospeso dopo la stories condivisa dalla ragazza sui social.

Disavventura a lieto fine per la giovane lombarda che nonostante non abbia riportato lesioni fisiche dopo l'urto con un'altra auto, ha distrutto il suo di mezzo. La nota tragicomica di tutta questa vicenda è che la controparte andava di fretta e subito dopo l'incidente se n'è andato perchè doveva andare ad un matrimonio...il suo. Il retroscena è emerso il giorno seguente all'incidente quando lo sposo, dopo la prima notte di nozze, è tornato da Alessandra per compilare la constatazione amichevole.

"Io sto bene - ha scritto poi la giovane con la passione per il surf sui social - ho solo la macchina da buttare e mi è rimasta la targa come gadget".