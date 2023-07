Uomini e donne, brutto incidente per Daniele Schiavon: l'auto si ribalta, feriti in tre

Una mattinata in barca poi il rientro a Roma in auto. Arrivati su via Aurelia rimangono vittima di un incidente stradale. L'auto che si ribalta più volte e la vita che gli scorre davanti agli occhi. Se l'è vista davvero brutta Daniele Schiavon, tentatore di Temptation Island 2023 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne e scelta della tronista Giulia Quattrociocche. L'incidente, come riporta Fanpage, è avvenuto sabato scorso.

L'auto era quella di Daniele Schiavon ma non era lui alla guida. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'ex corteggiatore era infatti seduto nei sedili posteriori e se la sarebbe cavata con un colpo di frusta e poco più.

A soccorrere i tre occupanti dell'auto subito dopo l'incidente sarebbe stata un’infermiera di passaggio, che ha poi allertato i soccorsi. I tre sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma si tratterebbe di ferite superficiali oltre al grande schock.