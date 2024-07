la rivelazione in diretta

la rivelazione in diretta

Tantissimi i messaggi di sostegno e pronta guarigione sono stati indirizzati all'ex corteggiatore che, conclusa l'avventura di Uomini e donne era tornato al suo primo amore, il calcio, pur mantenendo qualche lavoro sui social o come modello.

La ferite più gravi sembrano essere quelle al volto, in particolare all'occhio destro (salvato grazie al tempestivo intervento dei sanitari) e all'arcata sopraccigliare.

"Ha effettuato una inversione ad U colpendo la nostra macchina - scrive sui social l'ex corteggiatore che al momento dell'incidente si trovava nella vettura con un'amica - Per fortuna indossavamo le cinture di sicurezza e siamo riusciti a salvarci la vita per miracolo".

Uno schianto violento tra un'auto e un camioncino dell'Ama ha visto coinvolto un ex volto noto di Uomini e donne. Come documentato nel suo profilo Instagram, l'ex scelta di Giulia Cavaglià Manuel Galliano, è stato infatti vitima di un frontale avvenuto nelle scorse ore nella Capitale.

Uomini e donne, pauroso incidente per Manuel Galliano: ex corteggiatore "salvo per miracolo"