Uomini e donne, neo mamma bersaglio degli haters: "Tuo figlio è brutto forte"

Il piccolo Nicholas ha appena un mese e compare sui social attraverso il profilo della mamma Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e donne e scelta di Luigi Mastroianni (la cui storia ha avuto vita breve una volta usciti dal programma), che lo mostra con grande orgoglio perchè lei quel bambino l'ha desiderato tanto e con il compagno Christian non vedeva l'ora di tenerlo tra le sue braccia. Tra i tanti messaggi di congratulazioni e complimenti per il nuovo arrivato, ci sono anche molti leoni da tastiera che non hanno perso tempo per inviare messaggi velenosi nei confronti di quella piccola creatura.

"Però è bruttino forte dai", "Oddio ma è brutto forte", sono solo alcuni dei messaggi che sono stati indirizzati attraverso i social all'ex corteggiatrice e scelta di Luigi Mastroianni. Parole alle quali la romana ha risposto a tono: "Siete così sceme che ancora non avete capito che si possono denunciare queste stronz**te che scrivete...- replica sui social Irene Capuano - Poi però piangete e siamo cattive noi! Da oggi ho voglia di spendere soldi per l'avvocato. Che abbia inizio la guerra a rimettere al proprio posto le persone. O per di più ancora più sceme che non avete capito che si puà risalire a chi c'è dietro un profilo finto...Svegliatevi".

E ancora: "Io capisco che ad alcune di voi posso dar fastidio. Ma accettatelo - continua - Invece di invidiare il prossimo prendete esempio. Che quello che ho, potreste averlo anche voi senza problemi. Pazze esaurite".