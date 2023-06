Uomini e donne, Irene Capuano e la gravidanza: "Lo volevamo tanto" e già inizia il toto nome

Irene Capuano non sta nella pelle e si concede un momento di chiacchiere e confidenze con i followers. Il 7 dicembre dovrebbe nascere il suo piccolo/a e se la futura mamma non ha particolari preferenze, anche se pensando al futuro preferirebbe una sorella maggiore più che un fratello, il papà tifa azzurro.

"Lo volevamo già da un po' - racconta l'ex corteggiatrice e scelta di Luigi Mastroianni - ci provavamo tutti i mesi solo che a gennaio mi è accaduta una cosa non carina (forse in futuro ve ne parlerò) e mi dovevo riprendere da questo accaduto, Cri aveva un po' di paura e sono rimasta incinta a Livigno, ma lo sapevo".

Nonostante se lo sentisse rivela che: "Ho fatto tanta fatica a realizzare - racconta - quando ho sentito il battito, lì lacrime".

Ed è già partito il toto nome se sarà femmina la prima scelta era Sofia ma al futuro papà non piace e avendo chiamato il cane Sophie ha virato su Greta: "Mi piacciono i nomi corti. Così sarà poi GG", se fosse maschio lascia la scelta al papà: "A lui piace Nicolò, Nicholas...a me piaceva Mattia" e sarà un piccolo/a Sagittario, come la mamma.