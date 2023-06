Uomini e donne, l'ex corteggiatrice Irene Capuano incinta: ora è ufficlale

Con un video dolcissimo dove mostra un paio di scarpine da baby, l'ex scelta di Luigi Mastroianni, Irene Capuano annuncia di essere incinta. La romana, dopo la breve storia con il tronista siciliano, ha voltato pagina ed oggi è felicemente fidanzata con Christian, un ragazzo che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo ma con il quale ha fatto grandi progetti come la convivenza e la condivisione degli affari. Già ad inizio anno si era parlato di un baby in arrivo e delle rotondità sospette ma la corteggiatrice aveva smentito la cosa.

A pochi mesi dalla nascita di Alessio, il figlio di Luigi Mastroianni, anche la sua ex si appresta a vestire i panni del genitore catapultandosi in un mondo nuovo fatto di pannolini, poppate, piante ma anche tanti sorrisi.

Tra le prime a complimentarsi per lieta novella Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L'ex tronista e la fidanzata sono infatti molto legati ad Irene Capuano e al suo fidanzato dal momento che "il cobra" è amico e socio in affari di Christian e "lady cobra" è amica di Irene dai momenti del trono anche se tra le due c'è stato un periodo in cui per ignoti motivi, si erano allontanate.

"Lo sapevo già io" scrive sui social Lorenzo Riccardi, "Vi voglio bene, ti aspettiamo" scrive Claudia Dionigi, che da poco sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria.