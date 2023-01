Uomini e donne, cicogna in arrivo per Irene Capuano? Post sibilino genere il caos

Cosa c'è dietro al post pubblicato nelle scorse ore da Irene Capuano? Una provocazione o un'anticipazione di novità in arrivo? Solo la 25enne lo può sapere certo è che l'ex scelta di Luigi Mastroianni è stata duramente attaccata sul web.

"Sei la mia bella fregatura" scrive la 25enne aggiuingendo un cuore rosso a corredo di una foto con la cinta dei pantaloni slacciata. In molti alludono al fatto che possa essere incinta e c'è chi la attacca scrivendo: "è una moda oramai, non più un desiderio". Commenti che non sono certo passati inosservati dalla Capuano che ha risposto per le rime: "Mi dispiace ma non faccio parte di questa categoria, fare un figlio e creare una famiglia per me è un grandissimo desiderio e non di sicuro seguire una moda...".

La 25enne risponde agli attacchi ma non smentisce l'ipotesi di gravidanza per cui, solo il tempo darà risposta ai curiosi.

Irene Capuano, chiusa la storia con il tronista siciliano, ha trovato l'amore tra le braccia di Christian Galletta, amico di Lorenzo Riccardi. E proprio con il compagno di Claudia Dionigi si è anche messa in affari gestendo la sede di Soul Store Roma, negozio d'abbigliamento per uomo legato al marchio precedentemente aperto dal "Cobra" a Milano.

Una gravidanza è dunque nei progetti della coppia che convive già da tempo. Un epilogo simile al suo ex, Luigi Mastroianni, da poco diventato papà di Alessio, frutto dell'amore con la compagna Anna.