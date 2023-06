Uomini e donne, Irene Capuano svela il sesso del bebè

Sarà contento papà Christian che sognava tanto un figlio maschio, fin dalla scoperta della gravidanza. Con una grande festa in un giardino romano, l'ex corteggiatrice Irene Capuano ha svelato il sesso del bebè che porta in grembo: sarà un maschietto e nascerà a fine anno.

"Il sesso si sapeva dal 1° giugno - racconta l'ex corteggiatrice sui social - ma dovevamo partire per la Sardegna abbiamo rimandato la festa di un bel po' e Christian non resisteva più, mi diceva di aprire le mail, ma non volevo rovinarmi l'emozione dal momento che avevamo organizzato questo gender reveal con parenti e amici".

Eppure le sensazioni era ben altre: "Ero convintissima che fosse femmina" dichiara la romana che a fatica riesce a raccontare l'emozione vissuta. Entrambi tifossisimi della Lazio, hanno ricevuto in regalo una maglietta della loro squadra del cuore in versione mini.