Uomini e donne, Biagio contro Isabella: "Mi sei saltata addosso in macchina". Interviene De Filippi

La pausa estiva non ha permesso al cavaliere campano di voltare pagina e al rientro in studio si mostra risentito per come la dama l'ha trattato. In studio volano stracci

La nuova stagione apre con un flash back relativo ad una frequentazione naufragata, quella tra Isabella e Biagio. Dama e Cavaliere, su richiesta del campano, hanno un acceso confronto a centro studio, su un episodio avvenuto a ridosso del finale della precedente stagione. Confronto che avviene su livelli diversi, da un lato la dama (che si è sempre mostrata come una donna elegante e posata) che prende le distanze dalle affermazioni del cavaliere, dall'altra Biagio che attacca Isabella facendo allusioni e dichiarando, risentito: "Tu mi fai passare per quello che non sono".

"Ti sei concessa molto facilmente"

Si parla di un incontro in hotel, di un brindisi a base di whisky, di un bacio. Biagio si spinge oltre e dichiara a denti stretti: "Tu ti sei concessa molto facilmente" e la dama risponde esterefatta: "Sta sognando". Non solo, il campano allude anche ad un incontro in auto dove Isabella gli sarebbe saltata addosso.

La padrona di casa invita i due ad evitare di andare oltre con i discorsi ma Isabella ci tiene a sottolineare come Biagio sia: "Uno che ci prova fino alla morte". La dama precisa come tra i due sia finita per dei motivi ben precisi: "distanza di età, distanza km e distanza di affinità" e aggiunge: "Se ho accettato di uscire con te è solo perchè eri l’unico che ha chiesto ripetutamente il mio numero".