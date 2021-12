Uomini e donne, Isabella e Fabio dopo la scelta: l'emozionante dedica di lei

"Auguro a noi il lieto fine che meritiamo di avere", così Isabella Ricci chiude il suo post pubblicato sui social subito dopo la messa in onda dell'uscita dal programma con il compagno Fabio Mantovani. Un'uscita di scena molto romantica tra petali di rosa e brindisi per la nascita di un nuovo amore che era stata anticipata nei giorni scorsi e che chiude una frequentazione sulla quale il pubblico aveva creato parecchie aspettative.

Un'uscita mano nella mano nata da una proposta del cavaliere: "Mi piacerebbe che tu uscissi con me da questo programma" ha dichiarato l'ex pilota di aerei. Parole che sono arrivate dritte al cuore di Isabella: "Non pensavo di commuovermi così, però era nell'aria - ha risposto la dama - Mi chiedevo come ci si potesse innamorare qui al programma. Non mi era mai successo qui, quando è arrivato Fabio, in poco tempo è diventata la persona che io voglio". La giusta risposta agli attacchi di chi metteva in discussione il percorso dei due che oggi hanno deciso di viversi lontani dalle telecamere.