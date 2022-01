Uomini e donne, Isabella e Fabio pronti al grande passo

É indubbiamente un grande momento per Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti e innamorati all'interno del programma di Uomini e donne e senza troppi favori del pubblico hanno deciso di uscire insieme e vivere appieno questa relazione.

Lei imprenditrice, lui ex pilota di aerei, da quando hanno lasciato il trono Over non si sono più lasciati e dopo una breve vacanza in Spagna ora si trovano alle Maldive dove sono stati raggiunti telefonicamente dalla redazione del magazine di Uomini e donne.

Durante l'intervista i due hanno raccontato di stare attraversando un momento di grande complicità, con i favori dei figli di lui che hanno accolto a braccia aperte la nuova compagna del padre. E non solo. I due hanno rivelato di pensare seriamente ad una vera e propria convivenza ma soprattutto alle nozze.

Lei vive a Roma, lui in Veneto ma la distanza non sembra essere un ostacolo dal momento che l'imprenditrice ha dichiarato di essere pronta al trasferimento.