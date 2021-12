sorpresa!

Uomini e donne, Fabio lascia a bocca aperta Isabella: "Ecco cosa mi ha regalato"

Continua a gonfie vele la relazione tra la dama del Trono over e il suo cavaliere. Dopo essersi concessi una vacanza spagnola i due sono rientrati in Italia e la dama ha mostrato il dono ricevuto per Naltale