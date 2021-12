Uomini e donne, colpo di scena: Isabella esce con Fabio

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno deciso di lasciare il programma, insieme. La frequentazione tra la dama e il cavaliere prosegue dunque lontano dalle telecamere. L'indiscrezione arriva dalla pagina social Uominiedonneclassicoeover, dopo la registrazione dell'ultima puntata.

Nonostante la stagione non fosse partita nel migliore dei modi per la dama, ora cupido sembra aver fatto centro. Nelle scorse puntate, durante un confronto in studio con il cavaliere, nel raccontare la loro uscita, aveva fatto capire che c'era la possibilità di un proseguo della frequentazione lontana dalle telecamere e così, è stato. "Sto bene, è una persona che mi fa stare bene. Vediamo cosa succede“, aveva dichiarato la dama che a quanto pare ha deciso di seguire il suo cuore.