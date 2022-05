Uomini e donne, Isabella e Fabio si sono sposati: le foto del matrimonio

A fine 2021 uscivano insieme dal dating show Mediaset dove si erano incontrati. Una conoscenza in età matura, dove non era necessario un fidanzamento decennale per capire che il loro amore potesse essere..."fin che morte non ci separi". E così, dopo l'annuncio a Uomini e donne, sabato 28 maggio, Isabella Ricci e Fabio Mantovani, hanno deciso di sposarsi.

Samantha Curcio tra gli ospiti

Un matrimonio civile, a Pescantina, in provincia di Verona, al quale, secondo quanto trapelato dai social, erano presenti anche alcuni ex Uomini e donne come Marcello Messina e l'ex tronista curvy Samantha Curcio.

Sempre osservando le varie foto e stories condivise sui social sembra che al matrimonio di Isabella e Fabio ci fossero anche le telecamere, presumibilmente di Uomini e donne, dal momento che i neo sposi indossavano il microfono a cimice sui loro vestiti quindi viene facile pensare che prima della fine della stagione del programma, verranno mostrate le immagini clou delle loro nozze.