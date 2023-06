Uomini e donne, "Sono stato con Gloria": Ivan parla della sua storia con l'ex di Riccardo Guarnieri

La sua parentesi a Uomini e donne si è conclusa con un nulla di fatto. Lui è Ivan, il cavaliere del trono Over che aveva espresso una simpatia anche per Tina Cipollari, mettendo in imbarazzo l'opinionista. Con un matrimonio fallito alle spalle, si era presentato a Uomini e donne in cerca dell'amore ma si è concluso con un nulla di fatto.

In una diretta social con Fralof ha però fatto nei giorni scorsi alcune dichiarazioni che hanno stupito il pubblico. La prima, in relazione a Gloria, la dama che aveva avuto una frequentazione con Riccardo Guarnieri e che aveva lasciato il programma proprio quando l'ex di Ida Platano le aveva fatto capire di non essere pronto ad uscire dal programma con lei.

La frequentazione con Gloria

"Lei era già uscita dal programma mentre io ero seduto nel parterre del Trono over - racconta Ivan - la trasmissione era in stand by per la morte di Costanzo e in quel frangente l'ho conosciuta attraverso i social. Con lei ci siamo frequentati una settimana ma non è scattata la molla e quindi abbiamo interrotto. Abbiamo fatto delle passeggiate, siamo stati a cena insieme ma ci sono state anche situazioni in cui non ci siamo capiti, ci sono stati dei battibecchi a livello mediatico. Ora non c'è rapporto".

Armando fa il vip

Ivan ha poi dichiarato di essere stato deluso dall'atteggiamento di alcuni cavalieri, uno in particolare: Armando: "Non saluta nessuno, fa il personaggio, si sente un vip". "C'è stato un battibecco a microfoni chiusi e non ci siamo chiariti. Lui ci è andato pesante, io per due minuti mi sono scordato chi sono e sono caduto nella trappola sua".

E sul futuro lascia mezza porta aperta per cui non è improbabile che lo rivedremo a settembre nel parterre maschile del Trono over.