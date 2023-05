Uomini e donne, Jack Vanore dato per morto replica al veleno: "Teste di ca***, siete incommentabili"

Titoli acchiappaclick fanno pensare che l'ex corteggiatore e tronista Jack Vanore sia morto, dura la replica dell'ex volto noto di Uomini e donne: "Teste di ca***, siete incommentabili". Un classico esempio di mala comunicazione scatena le ire del protagonista del salottino Mediaset.

È bastata una stories su Ig sulla perdita di un caro amico, male interpretata, che è circolata la news della dipartita del ragazzone che in passato è stato anche compagno di Raffaella Mennoia.

Alla luce di questo, Vanore si è scagliato duramente con chi ha diramato la fake news e ha dichiarato attraverso i social: "Sono veramente arrabbiato, non perché stanno usando la mia immagine per assicurarsi dei likes, che sinceramente non me ne frega una mazza. Sono arrabbiato perché la disgrazia di per sé c’è stata realmente perché io ho perso una persona vicina a me in modo tragico. E loro – e mi sto riferendo a tutti questi articoli che usano la mia immagine con su scritto “morto” o addirittura con lo sfondo con scritto Uomini e Donne – sono da denuncia. Ripeto, la disgrazia l’ho subita veramente e voi lucrate per dei likes su una disgrazia reale."

Vanore ha mostrato anche alcuni dei titoli diffusi sul web: "Fate schifo ragazzi, schifo. Non c’è niente da aggiungere. Ma vi rendete conto che è tutto il giorno che ricevo telefonate da amici, mi scrivete in migliaia, la mia fidanzata riceve chiamate, le mie due sorelle, mio fratello, mio padre…Per smentire questa cosa qua. Ma sapete lo shock che avete creato alle persone? Voi utilizzate questa notizia reale per farvi pubblicità. Siete incommentabili, anzi, siete delle teste di c*zzo. Io spero che un minimo di coscienza ce l’avete e la smetterete di fare questi articoli qua. Ne dubito…Ne dubito fortemente perché le teste di c*zzo purtroppo esistono. Siete incommentabili."