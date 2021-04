Fiocco azzurro a Uomini e Donne: Jara e Nicola sono genitori bis

A gennaio erano tornati in studio e con grande emozione avevano annunciato l'arrivo del secondo figlio. Bebè che è venuto alla luce l'8 aprile scorso. Per la gioia di mamma Jara Gaspari e Nicola Balestra è nato infatti il piccolo Tancredi. Per la coppia nata all'interno di Uomini e donne è il secondo figlio, nel settembre 2019 erano infatti diventati genitori di Tommaso che ora si troverà ad assumere il ruolo di fratello maggiore.

Quella tra Jara e Nicola è sicuramentre tra le storie più emozionanti nate all'interno del Trono over, luogo nella quale l'ex dama e l'ex cavaliere tornano ogni volta che devono dare un annuncio così come è stato per lo scambio delle fedine simbolo della loro unione. Una volta usciti dal programma i due avevano manifestato la volontà di allargare la famiglia dal momento che Nicola era già padre di una bimba nata da un precedente rapporto e Jara a sua volta era mamma di un bimbo frutto di un amore in tenera età. Il loro desiderio è diventato realtà.