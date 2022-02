U&D story| Che fine ha fatto Jessica Antonini: "Sono passata per l'arrogante, ma sono ben altro"

Nella sua vita è sempre andata di fretta, quella fretta che forse (con il senno di poi) le ha impedito di viversi a pieno l'esperienza di Uomini e donne.

Jessica Antonini ha chiuso in fretta la sua avventura a Uomini e Donne perchè credeva di aver trovato in Davide Lorusso qualcosa di speciale da viversi fuori dalle telecamere ma le cose poi non sono andate come la modella e tatuatrice, originaria di Gavignano Sabino, si aspettava. Con grande forza e coraggio l'ex tronista è ripartita da sé stessa e dal figlio Kevin, il suo punto fermo, ed è andata oltre "quell'incidente di percorso" che ora come ora non rifarebbe più.

Com?è la tua vita oggi?

Se dovessi tracciare un bilancio direi sicuramente positivo, ma in salita dal punto di vista professionale.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Per fare un?esperienza.

Com?è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

Più che la mia vita sono cambiate le persone, l'approccio nei mei confronti. Tutti pensano che chi parteca ad un programma del genere sia una star ma io sono una mamma, sono umile. Sul social, piuttosto che fare l?influencer cerco di usare bene questo strumento, parlo di temi sociali come la violenza sulle donne e creo un confronto con i miei followers.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Tutto, perchè la persona che ho scelto mi ha presa in giro. Rimarrei sul trono e darei spazio ad altre persone.

Lo rifaresti?

Si, il programma lo rifarei, ma con più calma, mi farei conoscere meglio...non rifarei la scelta che ho fatto.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte?

Sono tanti i ricordi legati al dietro le quinte, in particolare allo staff che lavora con Maria, sono davvero fantastici.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Sì, con Gianluca (De Matteis), ho stretto poi amicizia con Germano (D'Avolio) e Simone (Bolognesi) che avevano fatto il Trono over.

Segui ancora Uomini e donne?

Poco perchè sono molto indaffarata, ma quando riesco mi piace seguire Matteo (Ranieri) è un ragazzo molto sensibile.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi?

Maria non ha difetti, è perfetta, è innamorata dei giovani ed è estremamente intelligente, mi fa morire il suo modo di fare, è sempre molto educata e rispettosa.

Che rapporto hai con i tuoi followers?

All?inizio sono stata criticata ed attaccata perchè ero passata per l?arrogante, però devo dire che negli ultimi 6 mesi ho cercato di far vedere un po? di più chi sono e ho avuto un riscontro positivo con i miei followers.