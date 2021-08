Uomini e donne, Jessica Antonini tuona (ancora) su Fabrizio Corona: "È un ladro"

Dopo l'indiscrezione trapelata sui social il mese scorso, l'ex tronista Jessica Antonini torna sulla questione che la vede nella lista dei creditori di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi deve infatti del denaro alla romana che ha prestato la sua immagine ad una campagna della linea di abbigliamento di Corona. Un sodalizio che all'epoca la inorgogliva dal momento che aveva speso pubblicamente delle parole di stima nei confronti di Corona, spesso al centro di procedimenti giudiziari.

É un ladro

Oggi però si deve ricredere. A chi le chiede se Corona abbia saldato il debito lei risponde: "No, ma ho sentito tante persone che ha fregato...purtroppo a loro anche cifre sostanziose...mi dispiace perchè si è comportato male con me che l'ho sempre rispettato e difeso anche prima di conoscerlo...certo che il mio pensiero per la questione legge non cambia...l'Italia sta sbagliando con lui". Ma aggiunge: "Non è una persona apposto ed è un ladro si, questo ad oggi lo penso. Come ho detto a lui l'uomo lo fa la parola...lui è zero."