Uomini e donne, Jessica Antonini ritrova l'amore: "Con lui penso in grande"

Per chi non aveva mai smesso di seguirla dopo il suo trono a Uomini e donne aveva notato qualcosa di diverso nell'ultimo periodo. Spesso nelle sue stories su Instagram si intravedeva qualche dettaglio che lasciava intendere che non fosse più sola. Occhi attenti che hanno avuto ragione nel momento in cui l'ex tronista è uscita allo scoperto. Jessica Antonini ha ritrovato l'amore e questa volta il destino le ha giocato a favore perchè l'ha trovato proprio a Como, città che lei aveva iniziato a frequentare nel periodo in cui viveva quella che pensava essere la sua grande storia d'amore con Davide Lorusso, il barman che lei aveva scelto tra i corteggiatori che si erano proposti nel parterre del dating show Mediaset.

Una volta usciti dal programma però la storia con Davide Lorusso non è andata come sperava e il finale è stato piuttosto burrascoso. Ne sono seguiti mesi complicati a livello emotivo poi, dopo un'estate di "ricostruzione", l'ex tronista ha deciso di seguire le sue emozioni e viversi un qualcosa che all'inizio poteva spaventarla: l'inizio di una nuova storia d'amore. Il fortunato è Silvano Verta, un uomo che ha qualche anno in più di lei, un imprenditore impegnato nell'ambito della ristorazione, con il quale c'è stata subito chimica.

Jessica Antonini parla del nuovo fidanzato

"Stiamo insieme da settembre - racconta l'ex tronista - anche se il nostro primo incontro risale a quando frequentavo Como per la mia precedente relazione. Entrambi eravamo impegnati e ci stavamo vivendo le nostre storie. Poi il destino ha voluto che tutti e due abbiamo dovuto affrontare la rottura con i nostri partners. Sono stati mesi difficili da affrontare e superare ma, con il senno di poi, posso dire che in quel periodo in cui ci siamo sentiti telefonicamente per consolarci a vicenda, capii subito che era un uomo molto profondo".

Dopo un primo approccio telefonico, i due decidono di vedersì e da lì scatta subito qualcosa.

"Ricordo che quando siamo usciti a cena la prima volta volevo prendergli la mano - racconta l'Antonini - esteticamente mi ha colpito molto perchè è indubbiamente un bell'uomo però caratterialmente ha una marcia in più. Ti guarda tanto negli occhi e come gli dico spesso, è un uomo con la sensibilità di una donna. Con lui ho trovato la mia serenità".

I due hanno deciso di uscire allo scoperto dopo diversi mesi di frequentazione perchè comunque lei è in primis una mamma e voleva che il figlio Kevin venisse coinvolto gradualmente in questa relazione. "A Como lo sanno tutti. Da settembre non ci siamo più lasciati - continua l'ex tronista - nel weekend sono quasi sempre su Milano per lavoro e questo ci permette anche di vivere la nostra relazione abbattendo i km di distanza".

Spesso durante il trono è stata "criticata" per aver corso tanto, di aver fatto una scelta affrettata ma oggi i piani sono ben diversi: "Sto vivendo la nostra storia passo dopo passo anche se non nego che parliamo spesso di futuro". E in questo sono proprio sulla stessa lunghezza d'onda: "Io me la sposerai domani - replica Silvano Verta - è una cosa grande quella che stiamo vivendo". L'imprenditore non è per nulla spaventato dal passato di Jessica Antonini e del suo trascorso televisivo: "Io sono molto da fuori da questo mondo - sottolinea - però posso dire che per come l'ho conosciuta io è molto diversa da come è uscita in tv. Lei è dolcissima, crede nell’amore, è una persona che da molto".

Inevitabile, forse, l'incontro con l'ex visto che vivono nella stessa città. Davide Lorusso si è infatti presentato dall'attuale fidanzato della Antonini in un momento in cui l'ex tronista non c'era: "Gli ho parlato tranquillamente - racconta Silvano Verta - dicendo che il problema era loro. Quando è iniziata la nostra relazione eravamo entrambi single". "Si è presentato come se io dovessi chiedere il permesso a qualcuno su chi frequentare", replica l'ex tronista.

Ma quello che è passato rimane tale e la coppia è concentrata a viversi il presente.