Uomini e donne, Jessica Antonini affonda Sophie: "Pensasse alle cene in cui va"

A settembre dello scorso anno hanno iniziato il loro percorso all'interno di Uomini e donne come troniste. Indubbiamente molto diverse tra loro ma tra le due non è mai emersa una posizione di contrasto netto nei confronti dell'altra. Oggi Sophie Codegoni è tra i concorrenti del Gf vip e durante la sua permenanza nella casa più spiata d'Italia sono state molteplici le situazioni in cui ha parlato del suo passato di tronista.

Parole che hanno avuto una certa eco, prima con l'ex Matteo Ranieri poi con altri compagni di trono come Chiara Rabbi e Davide Donadei che si sono schierati pro Matteo. Anche Samantha Curcio ha detto la sua. Ora a parlare è Jessica Antonini che ha definito la collega una sorta di "piccola fiammiferaia".

"Ricordiamoci intanto che dietro ogni programma c’è una redazione che fa un grande lavoro - dichiara Jessica sui social - Quando selezionano una persona è perché quella persona è valida e ha delle caratteristiche. Certo che, dagli spezzoni che vediamo tutti su Instagram, dice un sacco di cavolate. Pensasse alle cene dove va lei, piuttosto che dirlo a Soleil. Iniziasse a dire un po’ più di verità perché poi la gente la conosce fuori. Diciamo che mi sembra molto la piccola fiammiferaia. La piccola Sophie".