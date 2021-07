Uomini e donne, Jessica Antonini e la rivelazione su Fabrizio Corona: "Mi deve mille euro"

L'ex tronista, a sorpresa, fa sapere di aver dei problemi economici con l'ex re dei paparazzi con il quale ha partecipato ad un progetto di lavoro per la quale non p stata pagata

Per un periodo la sua vicinanza a Fabrizio Corona aveva fomentato il gossip tanto che in molti pensavano che tra i due ci fosse del tenero. Questo accadeva ancora quando lei, Jessica Antonini, non aveva rivelato la fine della storia con Davide Lorusso.

Spento il gossip su questo presunto flirt, il nome di Corona torna ad essere tirato in ballo ma questa volta è la stessa tronista a farne menzione ovvero, alla domanda di un follower: "Lavori ancora con Corona", lei dà una risposta per una scontata ovvero: "Mah sto aspettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagini per foto e video".

La stilettata all'ex

Non solo, Jessica aggiunge: "Sarà che è un vizio in Lombardia sparire", chiaro riferimento al fatto che prima di uscire allo scoperto Lorusso si era dileguato senza (a detta dell'ex tronista) dare sue notizie.