Uomini e donne, Jessica demolisce Davide: "E' andato con la migliore amica della ragazza, è una fogna"

Chiuso il rapporto con il barman comasco, senza non pochi strascichi, la romana si è trovata a rispondere a delle domande inaspettate poste dai followers che a sorpresa hanno rispolverato il nome di un ex corteggiatore di Giovanna Abate

Se da un lato non mancano le occasioni di mandare delle frecciatine all'ex, grazie a nuove "interessanti" segnalazioni, dall'altro spunta a sorpresa il nome di un ex corteggiatore di Giovanna Abate su cui Jessica Antonini non si è tirata indietro dal fare apprezzamenti, e sul quale i follower spingono per una conoscenza.

La rottura con Davide Lorusso continua ad essere al centro delle cronache rosa. Dopo dirette social e dichiarazioni a mezzo stampa, l'ex tronista tatuata continua a ricevere segnalazioni sul passato del barman comasco che lasciano intendere come lui non fosse così "trasparente" tanto che, dopo aver pensato che potesse essere gay oggi la romana dichiara: "Non è che aveva altri gusti, sinceramente non c'è ne arte ne parte".

E ancora, l'ex tronista ha svelato di essere stata contattata da quella che sostiene di essere una ex di Davide che a suo tempo è stata tradita da Lorusso che ha scelto di farsi come amante la sua migliore amica. "Prima non ci credevo - ha dichiarato Jessica - ma oggi so che questa persona ha fatto un po’ di tutto. Alla radice c’è proprio il non rispetto e la falsità. Uno che si fa la migliore amica della sua ragazza, bleah. Menomale che parlava degli amici. Che posso dire, ho proprio scampato una fogna”.

Da un Davide all'altro

Dalle frecciatine all'ex, agli apprezzamenti ad un altro Davide, anche lui protagonista di Uomini e donne. A sopresa Jessica ha risposto ad alcune domande poste sui social dai followers che le hanno chiesto cosa ne pensasse di Davide Basolo, corteggiatore di Giovanna Abate e poi protagonista di Temptation Island. Corteggiatore che ha fatto parlare di sè per essersi presentato in studio con il volto coperto da una maschera. "É stato meglio quando se l'è tolta", ha dichiarato la romana che, punzecchiata dai fans, ha fatto degli apprezzamenti su di lui non disdegnando una possibile frequentazione.