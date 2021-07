Uomini e donne, Jessica e il commento "infelice" sui papabili corteggiatori della tronista trans

Una frase allusiva (e chiaro rimando all'orientamento sessuale dubbio del suo ex) finisce nel mirino della rete che accusa la romana di omofobia

"Ho una mezza idea su chi potrebbe scendere a corteggiare", non fa nomi Jessica Antonini nel commentare la notizia dell'arrivo del tronista trans a Uomini e Donne ma gli utenti più attenti sanno che dietro a questa affermazione si nasconde la parola Davide Lorusso.

“Lui è gay, ma ancora non lo sa”

Dopo la rottura, Jessica aveva fatto delle allusioni circa l'orientamento sessuale dell'ex corteggiatore: “Lui è gay, ma ancora non lo sa” aveva dichiarato in un'intervista che aveva fatto molto clamore e questo porta a sospettare che la frecciatina fosse rivolta proprio al barman.

A tal proposito in molti si sono scagliati contro l’ex tronista, accusandola di essere omofoba, accuse dalle quali si è subito difesa: “Sinceramente non ho fatto nomi, forse influenzati dalle mie ultime dichiarazioni, ma ci sta”, ha dichiarato. E a chi l'ha invitata ad esplicitare il suo pensiero lei ha risposto: “È chiaro, ma non è scritto”.