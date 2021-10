Uomini e donne, Maria smaschera Joele: "Questo trono non può andare avanti"

Ingenuo o furbio? Difficile definire il comportamento di Joele Milan, il tronista veneziano "smascherato" dalla redazione di Uomini e donne dopo che, durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, aveva provato ad eludere il regolamento del programma cercando di avere un contatto esterno attraverso i social, omettendo di raccontarlo alla redazione.

Nella puntata andata in onda oggi, venerdì 15 ottobre, è Maria De Filippi a prendere in mano la situzione e a portare all'attenzione di tutti quanto accaduto. "Ci sono delle regole da seguire, se non si rispettano si va a casa", grida l'opinionista Tina Cipollari.

Joele prova a spiegare di aver peccato di "leggerezza" ma è davvero difficile pensarlo. “Io ho il vizio di fare la battuta così. Adesso è chiaro che non mi credete, ma non era il mio intento prendere in giro la redazione”. Di fronte a questi tentativi di giustificazione la conduttrice prende in mano la situazione: “A me imbarazza… Capisco che siete giovani e non vi importa di trasgredire le regole, però noi dobbiamo dire che questo trono non può andare avanti". A Joele non resta che uscire dallo studio a testa bassa, è stato forse il trono più corto della storia di Uomini e donne.

(Sotto, il video di Uomini e Donne)