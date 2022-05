"Ti trovo pienotta", Karina Cascella attaccata sui social per i kg di troppo

"Mi sembri ingrassata parecchio". É questo il tenore dei messaggi ricevuti sui social da Karina Cascella dopo che l'ex opinionista ha postato alcune foto dalla sua recente vacanza ad Ibiza dove, a detta di molti, ha messo qualche chilo.

"Ci sono donne come me, che in certi periodi amano mangiare di più, e niente sono grassa - scrive Cascella - Ma anche se fosse! Anche se fosse davvero così pensate che un corpo debba essere perfetto? E chi siete voi per giudicare me, o come voglio essere o come mi piaccio?". Domande alle quali risponde direttamente lei: "Non sei nessno per farlo e ti consiglio di evitare commenti del genere, che a me non toccano, ma magari ad una donna più fragile fanno soffrire".

L'ex opinionista sottolinea come non abbia bisogno di essere consolata: "So di aver messo 2/3 chili, è un periodo che preferisco mangiare e magari allenarmi un po' di più proprio perchè mi piace godermi la tavola. Detto questo, è assolutamente assurdo che ci siano delle persone che pensano di avere il diritto di giudicarti perchè qualcuno ha messo un po' di fianchi, ha il seno più gonfio, ha il sedere più grosso...ma anche no, fatevi un pacchettino di fatti vostri...Anche perchè che ne sai che a quella donna che tu dici, sai ti trovo ingrassata, magari quella donna è incinta o ha una malattia, sta prendendo dei medicinali che la rendono gonfia...Mi da fastidio questa finzione che c'è tra le persone, fingere di battersi per alcuni diritti, battaglie del ca**o poi però se devono offendere una donna sono le prime a non perdere occasione...Tacete!"