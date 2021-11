Uomini e donne, perché Karina Cascella non torna in tv: il retroscena sull'addio

In molti pensavano che l'assenza dai salottini Mediaset di Karina Cascella fosse legata al suo nuovo ruolo imprenditoriale al fianco del compagno Max Colombo, un lavoro che la assorbe al punto tale dal prendersi una pausa come opinionista dopo anni di ospitate. Oggi invece sembra che dietro all'abbandono della tv ci sia ben altro.

"Finchè vorranno burattini a comando me ne resto a casa mia", risponde Cascella alla domanda di un followers che la esorta a tornare a ricoprire il ruolo di opinionista. "Quando qualcuno avrà il coraggio di avere una persona come me, senza timore, dirà il suo pensiero, allora tornerò", conclude l'ex di Salvatore Angelucci. A chi sarà rivolto l'attacco, alla D'Urso? Alla produzione? Al momento nessun altro dettaglio sulla questione è emerso dopo le dichiarazioni di Karina.