Uomini e donne, Kiko sbugiarda la ex: "Non è vero che amo ancora Tina"

L'hair stylist interviene duramente sulle dichiarazioni rilasciate dalla ex in merito alla fine del loro rapporto. Prima di lui anche l'opinionista Mediaset aveva mostrato un certo disappunto

"Ambra dice il falso. Non amo più Tina", così Kikò Nalli risponde alle dichiarazioni mosse dalla ex compagna. L'hair stylist è parso infastidito dalla situazione così come l'ex moglie Tina Cipollari che da qualche tempo sta vivendo una relazione lontana dai riflettori con il ristoratore Vincenzo Ferrara.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l'ex gieffino svela i veri motivi della rottura con la professoressa di Tiki Taka: "Io non sono stato presente con lei quanto avrei dovuto. Ma c’è da dire che Ambra non ha saputo aspettare”, ha dichiarato Kikò. Quindi nulla a che vedere con una amore mai sopito per l'ex moglie.

La relazione nata nella casa più spiata d'Italia non è quindi decollata. A pesare la distanza geografica tra i due (dovevano fare la spola Roma-Milano) e le responsabilità di padre che ha messo al primo posto i suoi tre ragazzi nati dall'amore con la storica opinionista di Uomini e donne.