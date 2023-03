Uomini e donne, Tina mette in guardia Lavinia: "Non gli interessi"

Acque agitate per Alessio (il rosso) e Lavinia. La tronista e il corteggiatore, dopo qualche puntata di quieto vivere, sono tornati a punzecchiarsi o meglio, Lavinia è tornata a mettere in discussione l'interesse di Alessio (il rosso), dedicandogli però l'intera puntata, a discapito di un Campoli che, nonostante fosse stato l'unico ad essere stato portato in uscita, viene messo in secondo piano.

Questa volta, sotto la lente della tronista, è un mancato gesto di Alessio Corvino (il rosso) nella settimana degli innamorati. Il partenopeo si difende sottolineando come non essendo ancora coppia, lo trovava forse un po' fuori luogo, a maggior ragione quando ha saputo che Campoli era stato il prescelto per l'esterna.

Da qui è partiti un battibecco continuo tra la tronista e "il rosso" che ha strappato un sorriso a tutti quando il corteggiatore ha sottolineato il modus operandi di Lavinia: "Prima baci lui, poi baci me e quando tocca a me devo annusare il profumo suo (inteso di Campoli)".

"Stai messa male"

Il tutto davanti ad un Alessio Campoli che sembra fare lo spetattore non pagante. Attengiamento sottolineato anche da Tina Cipollari la quale si dice convinta che al romano non importi nulla di Lavinia e augura alla tronista che non sia lui la sua scelta. Campoli rimane in silenzio e questo scuote un po' Lavinia anche se forse è più concentrata sulle reazioni del "rosso" che alla fine invita a ballare nonostante il corteggiatore provi inizialmente a fare resistenza.

Dovrebbero essere vicini alla scelta ma, per come si stanno mettendo le cose, non sembrano esserci petali di rose ed happy end all'orizzonte.