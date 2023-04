Uomini e donne, dal primo ti amo alla convivenza rimandata: particolari inediti delle ultime coppie

Amici dentro e fuori dal programma. Lavinia e Federico, gli ultimi due tronisti usciti in coppia dal dating show Mediaset hanno raccontato particolari inediti circa la loro nuova vita in love sulle pagine del magazine di Uomini e donne.

L'ingegnere Federico Nicotera ha parlato della necessità di abbattere le distanze geografiche con la sua fidanzata Carola Carpanelli scegliendo quindi di andare a convivere a pochi giorni dall'inizio della loro storia. Una convivenza "alla cieca" che ha regalato delle piacevoli sorprese come il fatto che entrambi siano fissati con la pulizia e l’ordine. Una scelta importante ma al tempo stesso impegnativa per la giovane piemontese che sente molto la mancanza dei suoi cari, ma crede di aver trovato il suo posto nel mondo. Per quanto riguarda invece i sentimenti, l'ex tronista ha raccontato di essere riuscito a dirle ti amo "una sera, prima di andare a dormire, dopo aver chiacchierato di un po’ di cose, mi è uscito in maniera naturale: non riuscivo più a tenerlo per me!

Lavinia e Alessio fanno invece i pendolari tra Roma e Caserta. L'ex tronista deve completare gli studi mentre il suo "principe" ha dei progetti lavorativi in ballo quindi per la covivenza può aspettare soprattutto se il rapporto va a gonfie vele come raccontano. Tra loro non ci sono mai stati particolari litigi e, a dispetto di quanto si potesse pensare, il più geloso tra i due è "il rosso" mentre Lavinia si dice:“assolutamente tranquilla”.