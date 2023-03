Uomini e donne, Lavinia mette in dubbio Alessio "il rosso" e lui non si presenta in studio

Nuovo scontro tra Lavinia e Alessio e ancora una volta tutto ruota attorno alle segnalazioni che arrivano alla tronista e che evidenziano continui incontri (seppur non intenzionali) tra "il rosso" e la sua ex.

Rispetto ai precedenti, questa volta Alessio "il rosso" non ci sta e decide di non entrare in puntata. Ferma posizione anche di Lavinia che decide di non andarlo a cercare: "Se vorrà rientrare okay altrimenti io non lo vado a cercare", il tutto sotto gli occhi di un Campoli che inizia a nutrire qualche dubbio.

"Non sei ancora arrivata ad una scelta perchè aspetti delle conferme da lui?" chiede Campoli alla tronista; domanda lecita dal momento che con Alessio il moro Lavinia è arrivata ad un buon punto della conoscenza tanto da confidargli delle cose molto intime e personali (lo stato d'ansia, gli attacchi di panico, la difficoltà di guidare la macchina da sola...)con le quali lei fa i conti da qualche tempo e le rendono la vita difficile.

A questo punto tutto ruota attorno al rientro o meno in studio di Alessio "il rosso".