Uomini e donne, è amore tra Lavinia e Alessio "il rosso": prima uscita a quattro post scelta

C'è grande complicità tra Lavinia Mauro e Alessio Corvini. Usciti insieme dal programma Uomini e donne, i due si mostrano sempre insieme sui social raccontando la loro nuova quotidianità.

La neo coppia ha anche risposto a qualche domanda posta dai followers e, a sorpresa, è emerso qualche dettaglio inaspettato come tra i due, sia l'ex corteggiatore il più geloso. Ad oggi si sono staccati solo per qualche giorno ma sembrano passare la quasi totalità del tempo insieme e, a fare il tifo per loro c'è anche un'altra neo coppia: quella formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Freschi di convivenza, l'ex tronista e la sua scellta hanno trascorso un sabato sera romano con Alessio e Lavinia e hanno subito immortalato sui social il momento. Si definiscono un po' come il quartetto di The Oc, la serie televisiva statunitense che all'inizio degli anni 2mila ha tenuto migliaia di teen ager incollati alla tv con le storie della famiglia Cohen.