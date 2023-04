Uomini e donne, Lavinia e Alessio: "il rosso" prende tempo, lei sogna quattro figli

Dallo studio di Uomini e donne al salottino di Verissimo. Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno rilasciato la prima intervista di coppia a Silvia Toffanin. Complici e innamorati hanno raccontato la loro nuova quotidianità.

"Com'è stato il primo risveglio da coppia?", chiede la conduttrice "Verso le 7.30 del mattino ha deciso di svegliarsi e svegliare anche me", ha risposto Alessio Corvino ripercorrendo poi i passaggi salienti del loro percorso a Uomini e donne. Sette mesi complessi dove non sono mancanti gli scontri.

Lei con le sue fragilità, lui con la sua adolescenza di dolore per la scomparsa prematura di papà. Insieme si stanno vivendo al mille, con la benedizione delle rispettive famiglie che per l'occasione hanno realizzato dei video messaggi palesando il loro piacere nel vederli insieme. Una lieta sorpresa, unita a quella di Carola e Federico, compagni di avventura a Uomini e donne e con i quali è nata un'amicizia che prosegue anche al di fuori del programma, che hanno speso parole di stima e affetto nei confronti di Lavinia ed Alessio.

Ma sul futuro, Alessio prende tempo. Un po' com'è stato durante il programma, lei sogna e lui preferisce andare "step by step", anche se si è fatto strappare la promessa di cercare un appoggio su Roma per stare insieme anzichè continuare a pendolare da Caserta. E se un abbonatonattissimo Alessio si è sbilanciato su una ipotetica convivenza, la marchesina sogna in grande: "Entrambi veniamo da famiglie numerose - scherza Lavinia - mi piacerebbe avere 4 figli" e la conduttrice, ironizzando, ricorda che tutte quelle che si sono sedute nelle poltrone dello studio sono poi tornate incinte.