Uomini e donne, Lavinia non si sente desiderata e Alessio (il rosso) lascia lo studio

Prima un'esterna molto passionale con Alessio (il rosso) poi un'uscita dal contesto molto significativa con Alessio (Campoli) accende il dibattito in studio. La tronista Lavinia Mauro si trova nuovamente in bilico tra i due corteggiatori in lizza per la scelta e l'epilogo non è dei migliori.

Se tra le braccia del 27enne campano si trova molto a suo agio, per l'uscita con il romano, vecchia conoscenza del programma, sceglie un contesto da "fidanzati", ovvero decide di portare Campoli a cena nel ristorante dove il padre aveva corteggiato la madre e dove la famiglia di lei festeggia tutte le ricorrenze speciali. Una scelta un po' "too much" che spaventa Campoli e nella quale Lavinia dichiara di aver avuto delle aspettative: "Mi aspettavo un bacio" dichiara la studentessa romana che aggiunge: "se mi avesse baciata ci sarei stata" ma al tempo stesso sottolinea come lei non si senta desiderata.

Mi aspettavo il bacio

Un'esterna non gradita dall'altro Alessio, il "rosso" napoletano che sottolinea come la tronista propenda dalla parte del suo antagonista e sia sempre disposta a fare questi gesti plateali nei suoi confronti. Eppure, poco prima, il "rosso" e Lavinia erano stati protagonisti di un'esterna molto passionale dove è mancato solo il bacio, che Lavinia si aspettava.

L'uscita dallo studio

Atteggiamenti che gettano la tronista nello sconforto: "Oggi sono su un filo", dichiara Lavinia sottolineando come veda lei molto presa dai corteggiatori ma non il contrario. "Sembra che vedi solo te stesso", dichiara la romana nei confronti di Corvino che, stanco di sentirsi attaccato (la tronista gli aveva infatti appena fatto notare di non aver gradito un suo post sui social) nonostante grandi gesti come averla portata a casa sua, si alza e lascia lo studio.