Uomini e donne, Lavinia pronta alla scelta: "Spero di uscire in coppia"

Un annuncio sperato, ma a sorpresa, ha messo i due Alessio "con le spalle al muro": Lavinia Mauro è infatti pronta alla scelta. "Sono trascorsi 7 mesi, 214 giorni, 5136 ore", inizia così il video trasmesso in puntata che annuncia la decisione della tronista di chiudere il percorso intrapreso con i due corteggiatori ai quali chiede un ultimo sforzo: "Un'ultima esterna con entrambi e poi finalmente sceglierò".

La notizia ha strappato un sorriso ad entrambi i pretendenti: "Siamo arrivati alla nascita" ha ironizzato Maria De Filippi, ai quali si è aggiunto Gianni: "Bisogna chiamarli i sopravissuti".

In vista della scelta Lavinia, alle telecamere di Witty ha confessato: "Ho avuto la fortuna di fare un percorso con due ragazzi d'oro, con alti e bassi, ho una grande stima per entrambi". Con ogni probabilità la scelta sarà registrata questo fine settimana e, con ogni probabilità, andrà in onda prima di Pasqua.

Chi sono i pretendenti

Alessio "il rosso" è indubbiamente il corteggiatore con il quale Lavinia ha avuto più alti e bassi. Su di lui sono arrivate numerose segnalazioni di una probabile frequentazione in corso con la sua ex, sempre smentite dallo stesso. La tronista sembra avere un gran trasporto nei confronti del campano che non si è mai sbilanciato sulla risposta in caso di scelta.

Alessio "il moro" è una vecchia conoscenza del programma in quanto è stato la scelta di Angela Nasti. È stata proprio Lavinia a volerlo come corteggiatore. La tronista si è detta coivolta da lui ma al tempo spesso lui ha dichiarato di non essere così convinto di essere lui la scelta visto poi l'evolversi del percorso con Alessio "il rosso".